Из-за аномальной жары в Риме может закончиться питьевая вода
23 июля 2017, 10:49
Около 1,5 млн местных жителей могут остаться без пресной воды.
Власти итальянской столицы Рима ввели с 28 июля временный запрет на забор воды из озера Браччано на фоне аномальной жары и засухи на Апеннинах, передает Росбалт.
В администрации города рассказали агентству Reuters, что озеро, расположенное в 32 км от Рима, сильно обмелело из-за затяжной засухи. Глава столичного региона Лацио Никола Зингаретти назвала ситуацию «трагедией». По ее словам, уровень воды в Браччано настолько снизился, что впору говорить об экологической катастрофе. В связи со сложившейся ситуацией около 1,5 млн местных жителей могут остаться без пресной воды.
Мэр Рима Вирджиния Раджи призвала власти столичной области и компании Acea, которая занимается водоснабжением города, сделать все возможное, чтобы граждане не оказались в подобной ситуации.
Фото: Public Domain
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