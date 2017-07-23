Из-за аномальной жары в Риме может закончиться питьевая вода

Власти итальянской столицы Рима ввели с 28 июля временный запрет на забор воды из озера Браччано на фоне аномальной жары и засухи на Апеннинах, передает Росбалт





В администрации города рассказали агентству Reuters, что озеро, расположенное в 32 км от Рима, сильно обмелело из-за затяжной засухи. Глава столичного региона Лацио Никола Зингаретти назвала ситуацию «трагедией». По ее словам, уровень воды в Браччано настолько снизился, что впору говорить об экологической катастрофе. В связи со сложившейся ситуацией около 1,5 млн местных жителей могут остаться без пресной воды.





Мэр Рима Вирджиния Раджи призвала власти столичной области и компании Acea, которая занимается водоснабжением города, сделать все возможное, чтобы граждане не оказались в подобной ситуации.



