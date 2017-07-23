Участник шоу «Голос» спел песню Алмазбека Атамбаева
23 июля 2017, 11:27
«Рита» вошла в музыкальный альбом Алмазбека Атамбаева «Судьбе назло».
Кыргызстанский певец, финалист российских телевизионных шоу «Голос» и «Главная сцена» Кайрат Примбердиев исполнил песню президента КР Алмазбека Атамбаева «Рита», сообщает kp.kg.
Глава Кыргызстана написал эту песню в далеком 1979 году. «Рита» вошла в музыкальный альбом Алмазбека Атамбаева «Судьбе назло».
А теперь на YouTube-канале toptash появился видеоклип «Рита», но уже в исполнении известного кыргызстанского певца, финалиста российских телевизионных шоу «Голос» и «Главная сцена» Кайрата Примбердиева.
Напомним, сборник собственных песен Алмазбек Атамбаев выпустил к своему юбилею в прошлом году. Всего на диске записано 10 композиций.
Фото: Aktau.Life
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