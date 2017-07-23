Два автомобиля сгорели при пожаре на СТО в Алматы

Как сообщили очевидцы, пожар произошел в ночь с субботы на воскресенье.

Два автомобиля полностью выгорели во время пожара на СТО в микрорайоне Шанырак-1 в Алматы, один человек пострадал.





Как сообщили очевидцы, пожар произошел в ночь с субботы на воскресенье.





"Мужчина арендовал дом по улице Жаскайрат, 10 и переоборудовал его под СТО. Произошло возгорание, полностью сгорели две машины — Wolksvagen и Mercedes. Также во время пожара пострадал мужчина, который был госпитализирован с ожогами", — рассказал свидетель происшествия.





Причины пожара устанавливаются.









Фото: Sputnik Казахстан



