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Два автомобиля сгорели при пожаре на СТО в Алматы

23 июля 2017, 12:11

Как сообщили очевидцы, пожар произошел в ночь с субботы на воскресенье.

Два автомобиля полностью выгорели во время пожара на СТО в микрорайоне Шанырак-1 в Алматы, один человек пострадал.

Как сообщили очевидцы, пожар произошел в ночь с субботы на воскресенье.

"Мужчина арендовал дом по улице Жаскайрат, 10 и переоборудовал его под СТО. Произошло возгорание, полностью сгорели две машины — Wolksvagen и Mercedes. Также во время пожара пострадал мужчина, который был госпитализирован с ожогами", — рассказал свидетель происшествия.

Причины пожара устанавливаются.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: Sputnik Казахстан


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