Пентагон назвал Россию "огромной угрозой" для США

Он отметил, что "огромную угрозу" со стороны Москвы можно сравнить с опасностью, исходящей от таких стран, как Иран, Китай и КНДР. Но, по его словам, именно у России имеется наибольший потенциал в военной области.





Он добавил, что по этой причине нужно конкурировать с Кремлем в этой и киберсферах, а также усиливать партнерство с НАТО.





Днем ранее бывший директор американской разведки Джеймс Клэппер также назвал Россию "экзистенциальной угрозой". По его словам, русские "продвигают экзотическое оружие, и у них очень агрессивная противокосмическая программа".





В то же время мнение экс-главы Агентства национальной безопасности и Центрального разведывательного управления Майкла Хайдена расходится с позицией Клэппера.



