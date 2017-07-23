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Пентагон назвал Россию "огромной угрозой" для США

23 июля 2017, 12:40

"Огромную угрозу" со стороны Москвы можно сравнить с опасностью, исходящей от таких стран, как Иран, Китай и КНДР.

Вашингтону необходимо не допустить начала конфронтации с Москвой, так как речь идет о ядерной державе, заявил глава объединённого комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд, передает РИА Новости.

Он отметил, что "огромную угрозу" со стороны Москвы можно сравнить с опасностью, исходящей от таких стран, как Иран, Китай и КНДР. Но, по его словам, именно у России имеется наибольший потенциал в военной области.

Он добавил, что по этой причине нужно конкурировать с Кремлем в этой и киберсферах, а также усиливать партнерство с НАТО.

Днем ранее бывший директор американской разведки Джеймс Клэппер также назвал Россию "экзистенциальной угрозой". По его словам, русские "продвигают экзотическое оружие, и у них очень агрессивная противокосмическая программа".

В то же время мнение экс-главы Агентства национальной безопасности и Центрального разведывательного управления Майкла Хайдена расходится с позицией Клэппера.

По его словам, Россия — "очень срочная, но не экзистенциальная угроза".

До этого в докладе разведывательного управления министерства обороны США появилась информация, что Москва и Пекин стремятся ослабить влияние США на мировой арене. В частности, в документе говорилось, что крупные российские СМИ воздействуют на западную аудиторию. В ответ на это главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян заявила, что не знала, что "Пентагон такой пугливый".

Фото: CC BY 2.0

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