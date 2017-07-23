Моющего овощи в луже продавца сняли на видео в Астане
23 июля 2017, 13:45
Не исключено, что инцидент произошел на сельскохозяйственной ярмарке по улице Сауран.
В Сети появилось видео, где продавец овощей моет свой товар в грязной луже, передает Zakon.kz.
Ролик опубликовал пользователь Facebook. Автор поста уточнил, что действие происходит в Астане.
Не исключено, что инцидент был замечен на сельскохозяйственной ярмарке по улице Сауран, где ранее прорвало водопровод.
Фото: скриншот
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