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Моющего овощи в луже продавца сняли на видео в Астане

23 июля 2017, 13:45

Не исключено, что инцидент произошел на сельскохозяйственной ярмарке по улице Сауран.

В Сети появилось видео, где продавец овощей моет свой товар в грязной луже, передает Zakon.kz.

Ролик опубликовал пользователь Facebook. Автор поста уточнил, что действие происходит в Астане.



Не исключено, что инцидент был замечен на сельскохозяйственной ярмарке по улице Сауран, где ранее прорвало водопровод.

Фото: скриншот

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