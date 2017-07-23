Несколько хозпостроек и автомобиль подожгли в Алматы
23 июля 2017, 14:02
Владельцы хозяйственных построек утверждают, что пожар возник из-за поджога.
Автомобиль Toyota Corolla и несколько хозяйственных построек сгорело во дворе частного дома в Турксибском районе Алматы.
Пожар произошел утром в воскресенье.
Как рассказали местные жители, сначала загорелась Toyota Corolla, а затем огонь охватил пять хозпостроек. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров.
По мнению жильцов дома, это был поджог.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Sputnik Казахстан
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4869843-c989bad5f4230e4ef7f450baa3f02147
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...