Несколько хозпостроек и автомобиль подожгли в Алматы

Автомобиль Toyota Corolla и несколько хозяйственных построек сгорело во дворе частного дома в Турксибском районе Алматы.





Пожар произошел утром в воскресенье.





Как рассказали местные жители, сначала загорелась Toyota Corolla, а затем огонь охватил пять хозпостроек. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров.





По мнению жильцов дома, это был поджог.









Фото: Sputnik Казахстан



