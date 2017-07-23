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Несколько хозпостроек и автомобиль подожгли в Алматы

23 июля 2017, 14:02

Владельцы хозяйственных построек утверждают, что пожар возник из-за поджога.

Автомобиль Toyota Corolla и несколько хозяйственных построек сгорело во дворе частного дома в Турксибском районе Алматы.

Пожар произошел утром в воскресенье.

Как рассказали местные жители, сначала загорелась Toyota Corolla, а затем огонь охватил пять хозпостроек. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров.

По мнению жильцов дома, это был поджог.


Фото: Sputnik Казахстан


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