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Видео с моющей овощи в луже продавцом прокомментировали в акимате Астаны

23 июля 2017, 14:29

СЭС привлекла к ответственности продавца.

Продавец на видео, которая во время воскресной ярмарки в Астане мыла овощи в луже, будет привлечена к ответственности. Об этом МИА «Казинформ» сообщила пресс-секретарь акима столицы Эльвира Жургенбаева.

«Эта ярмарка проходит на улице Сауран, 7. Наши сотрудники сразу же отреагировали на видео. Продукцию изъяли. Она больше не участвует в ярмарке. СЭС привлекла к ответственности продавца - к штрафу», - сказала Жургенбаева.

Отметим, ранее было опубликовано видео, как продавец на ярмарке возле Есильского ЦОНа мыла овощи в луже.

Напомним, как ранее сообщалось, жители ряда улиц левобережья Астаны остались без воды из-за аварии на водопроводе.

Фото: Astana.gov.kz

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