Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Умерла ведущая "Доброго утра" Елена Миронова

23 июля 2017, 14:40

В сообщении "Первого канала" отмечается, что женщина долго боролась с тяжёлой болезнью, но недуг победил.

Сегодня стало известно о смерти ведущей "Доброго утра" на Первом канале Елены Мироновой. В последние годы она страдала от онкологического заболевания, сообщает Life.ru.

Миронова вела "Доброе утро" с 1997 по 1999 годы. Также она долгое время работала корреспондентом программы "Время".

Фото: Первый канал

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...