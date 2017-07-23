Умерла ведущая "Доброго утра" Елена Миронова
23 июля 2017, 14:40
В сообщении "Первого канала" отмечается, что женщина долго боролась с тяжёлой болезнью, но недуг победил.
Сегодня стало известно о смерти ведущей "Доброго утра" на Первом канале Елены Мироновой. В последние годы она страдала от онкологического заболевания, сообщает Life.ru.
Миронова вела "Доброе утро" с 1997 по 1999 годы. Также она долгое время работала корреспондентом программы "Время".
Фото: Первый канал
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