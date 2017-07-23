Начальник отряда колонии получил 900 тыс тенге за освобождение арестанта в Караганде

Начальник отряда заявил, что за денежное вознаграждение «наштампует» ему бумаги о поощрениях и грамоты за хорошее поведение.

Почти миллионом тенге завладел у осужденного начальник отряда исправительной колонии АК-159/5 в Карагандинской области, пообещав ему организовать досрочное освобождение, передает МИА «Казинформ»





Половину из 900 тысяч тенге майор юстиции хотел передать судье Абайского района Гульнаре Михановой и начальнику отдела по воспитательной работе колонии Игорю Калинину якобы для ускоренного решения вопроса об освобождении опекаемого им арестанта. Ертай Оспанов отбывал девять лет лишения свободы за разбойное нападение, которое он совершил в Караганде. Компенсацию морального вреда и материального ущерба он потерпевшим не выплатил, что могло бы ускорить его досрочное освобождение. Вину в преступлении не признал, не раскаялся, в колонии постоянно нарушал порядок.





От администрации АК-159/5, что в поселке Караган Абайского района, Ертай Оспанов получил пять взысканий в виде объявления выговоров и водворения в дисциплинарный изолятор. Ему присвоена вторая отрицательная степень поведения. Зная, что отрицательно настроенные арестанты не могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение, майор Сайран Айтжанов решил обмануть заключенного Оспанова.





Пригласив его в кабинет, начальник отряда заявил, что за денежное вознаграждение «наштампует» ему бумаги о поощрениях и грамоты за хорошее поведение, которые помогут приблизить день освобождения. Для начала попросил 15 тысяч тенге. Тот поверил обещаниям начальника и, позвонив двоим сестрам, попросил отдать нужную сумму майору.





«Начальник отряда ложно ссылался на изменения в законодательстве, указав, что наличие поощрений позволит сократить оставшуюся неотбытую часть наказания. Хотя фактически обязательным условием для применения сокращения наказания является полное возмещение ущерба потерпевшим, чего осужденный не сделал», - указал при оглашении приговора судья Казыбекбийского районного суда № 1 Жумагул Шуженов.





Начальник отряда отправил жену на встречу с сестрой осужденного. Вскоре он опять вызвал осужденного в кабинет и заявил, что нужно дать еще 215 тенге якобы для передачи взятки судье Абайского района Гульнаре Михановой и начальнику отдела по воспитательной работе колонии Игорю Калинину.





Родственники собрали 215 тысяч тенге и передали другу майора. Осужденный Ертай Оспанов напрасно ждал, когда его привезут в суд и огласят постановление о досрочном освобождении. Вскоре начальник отряда вновь попросил 670 тысяч тенге. Заверил, что это последняя сумма. Передча денег состоялась на вокзале в Караганде. Начальник отряда попросил незнакомого мужчину подойти к женщине и забрать конверт с деньгами.





Поняв, что майор юстиции обманывает, осужденный и его сестры обратились с заявлением в департамент Национального бюро по противодействию коррупции, указав, что должностное лицо обманом получило от них 900 тысяч тенге. Узнав о поступившем заявлении, майор юстиции уговорил осужденного принять от него долговую расписку.





Якобы 900 тысяч тенге он брал в долг. Но распечатки телефонных переговоров, показания двух сестер обо всех встречах и передачах денег стали неопровержимыми доказательствами против должностного лица. Его действия считались бы взяткой, если бы он был наделен полномочиями поощрять или наказывать осужденных. Фактически он обманул сидельца, поскольку эти вопросы не входили в его функциональные обязанности. Более того, он даже не пытался как-то помочь арестанту - не выносил этот вопрос на рабочем совещании.





«Подсудимый совершил коррупционное уголовное правонарушение против интересов государственной службы. Суд приговорил: признать подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 190 Уголовного кодекса «мошенничество» и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 3 года в колонии общего режима. На основании закона «Об амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан» назначенное наказание сократить на одну четвертую часть и окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 3 месяца с конфискацией имущества, добытого преступным путем», - огласил приговор судья Жумагул Шуженов.





Также начальник отряда лишен специального звания «майор юстиции» Министерства внутренних дел. И пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.





Фото: МИА "Казинформ"



