В Норильске автобус протащил ребенка по дороге несколько метров

Ногу девочки зажало дверью, когда она вместе с сопровождавшей ее женщиной (по данным местных СМИ, матерью) садилась в автобус. Водитель остановился только, когда за автобусом побежали очевидцы происшествия.





В настоящее время полиция проверяет все обстоятельства инцидента. В отношении водителя составлен протокол за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.





Кроме того, сотрудники ГИБДД составили ряд административных материалов за нарушение правил эксплуатации автобуса.













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