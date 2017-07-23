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В Норильске автобус протащил ребенка по дороге несколько метров

23 июля 2017, 15:52

Ногу девочки зажало дверью, когда она вместе с сопровождавшей ее женщиной садилась в автобус.

В Норильске автобус протащил четырехлетнюю девочку несколько метров по дороге. Ребенка доставили в больницу с ссадинами и ушибами, сообщает РИА Новости.

Ногу девочки зажало дверью, когда она вместе с сопровождавшей ее женщиной (по данным местных СМИ, матерью) садилась в автобус. Водитель остановился только, когда за автобусом побежали очевидцы происшествия.

В настоящее время полиция проверяет все обстоятельства инцидента. В отношении водителя составлен протокол за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Кроме того, сотрудники ГИБДД составили ряд административных материалов за нарушение правил эксплуатации автобуса.



Фото: скриншот


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