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Николас Кейдж вместе с акимом Астаны посадили деревья

23 июля 2017, 15:58

Также голливудская звезда встретилась с особенными гостями мероприятия – детьми с ограниченными возможностями.

23 июля в Астане состоялась торжественная церемония открытия первого конкурса детского кино «Пять континентов» в рамках XIII Международного кинофестиваля «Евразия», сообщается на сайте столичного акимата.

В мероприятии приняли участие аким города Астаны Асет Исекешев, американский актер, продюсер и кинорежиссер, обладатель премии «Оскар» Николас Кейдж, министр культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбек Мухамедиулы и народная артистка Казахстана Айман Мусаходжаева.

Глава города поприветствовал участников кинофестиваля.

Николас Кейдж встретился с особенными гостями мероприятия – детьми с ограниченными возможностями. Голливудский актер и аким города вместе высадили деревья у Дворца школьников – как символ рождения и роста «Пяти континентов».



По словам Асета Исекешева, конкурс детского кино должен стать ежегодной номинацией кинофестиваля «Евразия».

Всего в рамках «Пяти континентов» будут показаны 14 детских картин кинематографистов Франции, Нидерланд, Китая, Афганистана, Ирана, Туниса, Перу, Индии, Мексики, Испании, Италии, Дании, Грузии и Казахстана.

Ранее сообщалось, что казахстанский мультипликационный фильм «Қазақ елі», заявленный на фестиваль, произведен на базе студий «САҚ» и «Казахфильм». Над созданием мультфильма работали 35 специалистов под руководством режиссера Батырхана Дауренбекова. Картина признана «Лучшим полнометражным фильмом» на МКФ в Каире, а в 2016 году анимация показана на Asian Film Festival в Барселоне.

Конкурс детского кино «Пять континентов» пройдет в столице с 23 по 27 июля. XIII Международный кинофестиваль «Евразия» продлится с 22 по 28 июля.

Фото: astana.gov.kz.

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