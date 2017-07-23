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ВКО продолжает удивлять астанчан

23 июля 2017, 16:16

Мастера декоративно-прикладного искусства удивляют жителей и гостей столицы своими работами из войлока, кожи, дерева.

В рамках третьего дня Восточно-Казахстанской области в Астане гостям и жителям города представлен Национально-культурный комплекс «Этноаул».

С раннего утра вниманию астанчан, помимо выставки археологических артефактов «Ата-бабалар мұрасы» и фотовыставки «Родной земли – многоголосье», на ипподроме «Қазанат» представлен Национально-культурный комплекс «Этноаул» с выставками ремесленников ВКО и театрализованным концертом филармонии имени А.Кашаубаева г.Семей с участием мастеров искусства региона.


Восточноказахстанцы привезли на выставку экспонаты последних двухлетних трудов знаменитых ученых Казахстана – Зейноллы Самашева, Абдеш Толебаева, Карла Байпакова. Все они работают в области в рамках трехлетней археологической программы, на которую из областного бюджета выделено за 2 года 200 млн. тенге.

Мастера декоративно-прикладного искусства удивляют жителей и гостей столицы своими работами из войлока, кожи, дерева, а также демонстрируют прямо на выставке мастер-классы по ковроткачеству, лоскутному шитью, чиеплетению и войлоковалянию, росписью и резьбой по дереву.


Этническую атмосферу поддержат национальные спортивные игры, которые начнутся в 18.00 часов. Восточноказахстанцы продемонстрируют свои умения, навыки, сноровку и ловкость в таких древних играх кочевников как көкпар, тоғызқұмалақ,аударыспақ, қыз куу, асық ату, қазақ күресі, тенге ілу, жамбы ату. В показательных выступлениях примут участие пятикратный чемпион Казахстана по аударыспақ Ермек Жапишев, чемпионы Казахстана по қазақшакурес Ерзат Аргынов, Адиль Токешев, Фархат Каирбеков и Айбек Агыбаев. Область привезла в Астану 30 спортивных лошадей, специально подготовленных для национальных видов спорта.

Как уже сообщалось ранее, 25 июля в 21.00 час, в «Амфитеатре» на территории «ЭКСПО-2017» состоится Гала-концерт с участием Розы Рымбаевой, Али Окапова и других звезд казахстанской эстрады.


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