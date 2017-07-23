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Австралийская студентка обнаружила самую тяжелую в мире рыбу

23 июля 2017, 16:39

Ученые не могли обнаружить ее около 130 лет.

Австралийская студентка Марианна Ньегард из университета Мердока в Перте обнаружила самый тяжелый вид костных рыб в мире – солнечную рыбу Худвинкер, пишет "Комсомольская правда".

Девушка сделала открытие, изучая генетику солнечных рыб Индийского и Тихого океана. На исследования ушло три года. Выяснилось, эти двухтонные создания ведут затворнический образ жизни и подолгу находятся в одиночестве.

Вид солнечных рыб довольно сложен для изучения, поскольку живут они в тех частях океана, куда люди практически не добираются. Рыбы погружаются на сотни метров за пищей и поднимаются на поверхность, чтобы погреться на солнце – отсюда и название.

Как сообщает The Nation, ученые не могли обнаружить солнечную рыбу Худвинкер около 130 лет.


Фото: кадр из видео.

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