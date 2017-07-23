Скончался первый легальный советский миллионер
23 июля 2017, 16:46
В 1996 году бизнесмен даже выдвигался кандидатом в президенты РФ, но не был зарегистрирован.
Известный советский и российский предприниматель, который выступил в прошлом году кандидатом в депутаты Госдумы от партии "Яблоко", Артём Тарасов скончался в возрасте 67 лет. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь "Яблока" Игорь Яковлев, передает Life.
О причине смерти предпринимателя на данный момент ничего не известно. О дате прощания с Тарасовым объявят позднее.
Отметим, что Тарасов — один из первых советских кооператоров. Он объявил себя легальным миллионером в СССР, из прибыли кооператива в 1989 году ему выплатили зарплату в 3 миллиона рублей, с которой он уплатил партвзнос в КПСС в размере 3%. В 1990 году бизнесмена избрали народным депутатом РСФСР, а в 1993 году — депутатом Госдумы первого созыва. В 1996 году он даже выдвигался кандидатом в президенты РФ, однако не был зарегистрирован.
Фото: © РИА Новости/В. Замараев.
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