Скончался первый легальный советский миллионер

В 1996 году бизнесмен даже выдвигался кандидатом в президенты РФ, но не был зарегистрирован.

Известный советский и российский предприниматель, который выступил в прошлом году кандидатом в депутаты Госдумы от партии "Яблоко", Артём Тарасов скончался в возрасте 67 лет. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь "Яблока" Игорь Яковлев, передает Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь "Яблока" Игорь Яковлев, передает Life





О причине смерти предпринимателя на данный момент ничего не известно. О дате прощания с Тарасовым объявят позднее.









Отметим, что Тарасов — один из первых советских кооператоров. Он объявил себя легальным миллионером в СССР, из прибыли кооператива в 1989 году ему выплатили зарплату в 3 миллиона рублей, с которой он уплатил партвзнос в КПСС в размере 3%. В 1990 году бизнесмена избрали народным депутатом РСФСР, а в 1993 году — депутатом Госдумы первого созыва. В 1996 году он даже выдвигался кандидатом в президенты РФ, однако не был зарегистрирован.



