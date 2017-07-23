Объявившего об отставке пресс-секретаря Трампа обвинили в краже холодильника
23 июля 2017, 17:14
Шон Спайсер неоднократно становился объектом насмешек в социальных сетях.
Шон Спайсер, подавший в отставку с должности пресс-секретаря президента США Дональда Трампа, украл мини-холодильник у младших сотрудников администрации главы государства. Об этом со ссылкой на очевидцев пишет The Wall Street Journal. По информации издания, инцидент произошел примерно через месяц после того, как Спайсер в январе занял свой пост.
Собеседник издания рассказал, что Спайсеру негде было хранить еду и напитки. В связи с этим чиновник послал помощника в офис к младшим сотрудникам, чтобы забрать мини-холодильник у них, однако ему отказали.
«Тогда Спайсер дождался заката, чтобы персонал покинул офис, и взял ситуацию в свои руки. Один из официальных представителей Белого дома заметил его несущим холодильник после восьми вечера», — пишет газета.
Чиновник подал в отставку 21 июля. Как сообщала газета The New York Times, на этот шаг он пошел после того, как глава государства предложил нью-йоркскому финансисту Энтони Скарамуччи занять пост директора службы по связям с общественностью.
На место Спайсера назначена его заместитель Сара Сандерс. Однако он проработает в должности пресс-секретаря до августа.
Спайсер неоднократно становился объектом насмешек в социальных сетях. В частности, в марте его высмеяли после появления на брифинге для журналистов с застрявшим в зубах кусочком еды.
Источник: Lenta.ru.
Фото: Pablo Martinez / AP.
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