В Белом доме заявили, что Трамп не принял решения по санкциям против России
23 июля 2017, 20:19
В то же время глава пресс-службы Белого дома заявила, что администрация президента США "поддерживает жесткость в отношении России и введение этих санкций, в частности".
Президент США Дональд Трамп пока не принял решение по поводу нового законопроекта о санкциях против РФ, которые сейчас находятся на рассмотрении в палате представителей США, заявил телеканалу Fox News директор по коммуникациям Белого Дома Энтони Скарамуччи, сообщает РИА Новости.
"Не решил", — ответил Скарамуччи на соответствующий вопрос журналиста по поводу законопроекта. Он добавил, что Белый дом стремится к "деэскалации, поскольку история с Россией слишком раздута".
В субботу стало известно, что республиканцы и демократы из обеих палат американского конгресса согласовали текст законопроекта по санкциям против России и Ирана. Документ был опубликован на сайте конгресса, и в ближайшие недели по нему пройдет голосование в палате представителей (во вторник) и сенате. Далее он должен поступить на подпись президенту.
В то же время в воскресенье глава пресс-службы Белого дома Сара Сандерс заявила, что администрация президента США Дональда Трампа "поддерживает жесткость в отношении России и введение этих санкций, в частности".
Евросоюз назвал проект односторонними действиями Вашингтона и полагает, что он может привести к масштабным, неизбирательным и непредвиденным последствиям. В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности, направленные против "Северного потока-2".
Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев.
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