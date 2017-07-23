Новые кадровые назначения за неделю

Прошедшая неделя была ознаменована кадровыми перестановками в основном в местных исполнительных органах, сообщает сообщает Казинформ





На уходящей неделе избрана секретарь Центральной избирательной комиссии РК. Ею стала Сабила Мустафина . Она родилась в Акмолинской области. Окончила Целиноградский сельскохозяйственный институт. В разное время была заместителем акима Астаны, заведующей сектором социальной сферы отдела внутренней политики Администрации Президента РК, руководила районами «Сарыарка» и «Есиль» города Астаны.





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На этой неделе назначен новый заместитель акима Алматы. Им стал Мурат Дарибаев . Ранее он занимал должность председателя правления АО «НК «СПК «Алматы». По специальности инженер-строитель, экономист, окончил Алматинский автодорожный институт и Казахский экономический университет имени Турара Рыскулова. В разные годы работал заместителем акима Костанайской области, государственным инспектором Администрации Президента РК, председателем Комитета промышленности Министерства индустрии и торговли РК, заместителем заведующего отделом социально-экономического анализа Администрации Президента РК, первым заместителем директора РГП «Государственная авиакомпания «Беркут», главным инспектором Секретариата Совета безопасности Администрации Президента РК и так далее.





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Также назначен руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области. Коммунальное ведомство теперь возглавляет 37-летний Аскербек Халтонов. Прежде он работал заместителем акима Октябрьского района Караганды. По квалификации - инженер-механик. Трудовую деятельность начал дорожным рабочим в АО «Караганды Жолдары». С 2005 года на госслужбе. Работал на различных должностях в отделе строительства, связи и дорожно-транспортной инфраструктуры аппарата акима Карагандинской области - от ведущего специалиста до заведующего. С 2011 года по настоящее время работал заместителем акима Октябрьского района Караганды по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Он хорошо знает все проблемы этой сферы.





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На текущей неделе, заместитель акима Восточно-Казахстанской области Ринат Омаров представил коллективу управления энергетики и ЖКХ нового руководителя . Им стал Алмат Арсламбаев , ранее работавший заместителем руководителя. Алмат Арсламбаев родился 4 мая 1986 года в Челябинской области Российской Федерации. Окончил колледж «Кайнар» в городе Семей по специальности «финансы и право», затем Семипалатинский филиал университета «Кайнар» и Казахстанско-американский свободный университет по специальности «юриспруденция». Трудовую деятельность начал в 2008 году оператором персональной ЭВМ отдела экономики и бюджетного планирования города Семей. Далее до 2009 года работал главным специалистом сектора планирования, расчетов и госзакупок отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей. В 2011 году возглавлял отдел отраслей материального производства управления экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области. С января 2015 года руководил ТОО «Жилищно-эксплуатационное управление Восточно-Казахстанской области». Дважды назначался заместителем руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО.





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Между тем, аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов представил нового руководителя управления сельского хозяйства. Им стал Берик Есенгалиев. Берик Есенгалиев родился в 1977 году. В 1998 году окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт. Трудовую деятельность начал с 1999 года в фонде «Құрмет» в качестве специалиста, далее продолжил работу директором этого фонда. С 2002 по 2008 годы занимал руководящие должности на различных предприятиях области. С 2008 по 2012 годы трудился заместителем акима Жанибекского района Западно-Казахстанской области, далее акимом этого же района. В 2013-2014 годах работал заместителем руководителя управления финансов Западно-Казахстанской области. С 2014 года до сегодняшнего дня работал заместителем руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО





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И напоследок, в НК «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы», занимающейся реализацией инвестиционных проектов, сменился председатель правления. Им стал Мухит Азирбаев. Он родился в городе Алматы, окончил Казахский экономический университет имени Рыскулова по специальности менеджер экономики. Имеет большой опыт работы в частном секторе, в т.ч. генеральным директором агрохолдинговой компании «Куат-Агро», в разное время работал в «АБН АМРО Банк» и АО «Казкоммерцбанк». С 2009 года по настоящее время является председателем Наблюдательного совета ТОО «Global Building Contract». Автор: Дамир Байманов



