В России названы города-лидеры по распространению ВИЧ

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала участникам форума "Территория смыслов" во Владимирской области о ситуации с заболеваемостью ВИЧ и СПИДом в России, пишет пишет Life





- Вы знаете, что Кемерово у нас в лидерах в стране по этой опасности? Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург, к сожалению, это точки, которые сегодня на нашей карте горят, — пояснила Попова.





Напомним, весной представители Балтийской ВИЧ-ассоциации назвали самую "ВИЧ-инфицированную" страну в Европе.



