В России названы города-лидеры по распространению ВИЧ
23 июля 2017, 21:12
По словам главы ведомства, печальный рейтинг возглавляют Кемерово, Новосибирск, Иркутск и Екатеринбург.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала участникам форума "Территория смыслов" во Владимирской области о ситуации с заболеваемостью ВИЧ и СПИДом в России, пишет Life.
- Вы знаете, что Кемерово у нас в лидерах в стране по этой опасности? Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург, к сожалению, это точки, которые сегодня на нашей карте горят, — пояснила Попова.
Напомним, весной представители Балтийской ВИЧ-ассоциации назвали самую "ВИЧ-инфицированную" страну в Европе.
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид.
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