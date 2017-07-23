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В России названы города-лидеры по распространению ВИЧ

23 июля 2017, 21:12

По словам главы ведомства, печальный рейтинг возглавляют Кемерово, Новосибирск, Иркутск и Екатеринбург.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала участникам форума "Территория смыслов" во Владимирской области о ситуации с заболеваемостью ВИЧ и СПИДом в России, пишет Life.

- Вы знаете, что Кемерово у нас в лидерах в стране по этой опасности? Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург, к сожалению, это точки, которые сегодня на нашей карте горят, — пояснила Попова.

Напомним, весной представители Балтийской ВИЧ-ассоциации назвали самую "ВИЧ-инфицированную" страну в Европе.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид.

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