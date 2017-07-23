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В Индии задержали 25 человек по делу о хищении нефти почти на $8 миллионов

23 июля 2017, 22:16

Предполагается, что в сговоре могли участвовать еще по меньшей мере 75 человек.

Полиция индийского штата Раджастхан раскрыла преступную группу, которая за шесть лет выкрала у добывающей компании сырую нефть на сумму 7,75 миллиона долларов. Об этом сообщает AFP, передает РИА Новости.

В общей сложности с месторождения Каирн, на котором ведет добычу дочерняя компания британской корпорации Vedanta Resources, было вывезено более 50 миллионов литров нефти.

По данным агентства, злоумышленники в автоцистернах для воды вывозили нефть с месторождения на склады двух небольших фабрик, расположенных неподалеку. Оттуда ее переправляли покупателям по всей стране. Нефть использовалась в строительных работах и для производства дизельного топлива.

Правоохранительные органы изъяли 30 автомобилей и задержали 25 человек. Предполагается, что в сговоре могли участвовать еще по меньшей мере 75 человек.

Фото: Flickr / Sthitaprajna Jena.

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