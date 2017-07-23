В Белом доме пообещали увольнять сотрудников за утечки информации

Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США ужесточает доступ к секретной информации, что может быть проявлением стремления Белого дома препятствовать утечкам в СМИ.

Директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи пообещал применить "решительные меры" для борьбы с утечками информации, передает передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.





"Я предприму решительные меры, чтобы остановить эти утечки. Если они не прекратятся, я собираюсь сокращать сотрудников (департамента по коммуникациям Белого дома — ред.), потому что это неправильно", — заявил Скарамуччи.





В интервью телеканалу CBS Скарамуччи подтвердил свои намерения. "Это не по-американски. Их уволят", — приводит телеканал слова главы по коммуникациям.





Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа ужесточает доступ к секретной информации, что может быть проявлением стремления Белого дома препятствовать утечкам в СМИ.



