В Белом доме пообещали увольнять сотрудников за утечки информации
23 июля 2017, 22:44
Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США ужесточает доступ к секретной информации, что может быть проявлением стремления Белого дома препятствовать утечкам в СМИ.
Директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи пообещал применить "решительные меры" для борьбы с утечками информации, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.
"Я предприму решительные меры, чтобы остановить эти утечки. Если они не прекратятся, я собираюсь сокращать сотрудников (департамента по коммуникациям Белого дома — ред.), потому что это неправильно", — заявил Скарамуччи.
В интервью телеканалу CBS Скарамуччи подтвердил свои намерения. "Это не по-американски. Их уволят", — приводит телеканал слова главы по коммуникациям.
Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа ужесточает доступ к секретной информации, что может быть проявлением стремления Белого дома препятствовать утечкам в СМИ.
Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова.
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