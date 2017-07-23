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В Белом доме пообещали увольнять сотрудников за утечки информации

23 июля 2017, 22:44

Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США ужесточает доступ к секретной информации, что может быть проявлением стремления Белого дома препятствовать утечкам в СМИ.

Директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи пообещал применить "решительные меры" для борьбы с утечками информации, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

"Я предприму решительные меры, чтобы остановить эти утечки. Если они не прекратятся, я собираюсь сокращать сотрудников (департамента по коммуникациям Белого дома — ред.), потому что это неправильно", — заявил Скарамуччи.

В интервью телеканалу CBS Скарамуччи подтвердил свои намерения. "Это не по-американски. Их уволят", — приводит телеканал слова главы по коммуникациям.

Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа ужесточает доступ к секретной информации, что может быть проявлением стремления Белого дома препятствовать утечкам в СМИ.

Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова.

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