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Участники молодежного форума пожаловались Роспотребнадзору на дорогие презервативы

23 июля 2017, 23:10

Глава ведомства предложила вместе с контрацептивами продавать в аптеках информационные буклеты о ВИЧ-инфекции.

Участники молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме" пожаловались главе Роспотребнадзора Анне Поповой на высокую стоимость презервативов, сообщает РИА Новости.

В ответ на высказывание участника форума о высокой стоимости презервативов Попова пообещала передать жалобу руководителю Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву.

"Я услышала. Завтра с утра я начну свой рабочий день со звонков Игорю Юрьевичу Артемьеву", — заявила руководитель Роспотребнадзора.

Также, как пишет Life, глава ведомства предложила вместе с контрацептивами продавать в аптеках информационные буклеты о ВИЧ-инфекции.

Как сообщалось ранее, всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме" в рамках семи тематических смен соберет около 7 тысяч молодых специалистов в разных сферах от 18 до 30 лет. Он стартовал 27 июня во Владимирской области и продлится по 20 августа.

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков.

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