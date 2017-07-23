Участники молодежного форума пожаловались Роспотребнадзору на дорогие презервативы

Глава ведомства предложила вместе с контрацептивами продавать в аптеках информационные буклеты о ВИЧ-инфекции.

Участники молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме" пожаловались главе Роспотребнадзора Анне Поповой на высокую стоимость презервативов, сообщает сообщает РИА Новости





В ответ на высказывание участника форума о высокой стоимости презервативов Попова пообещала передать жалобу руководителю Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву.





"Я услышала. Завтра с утра я начну свой рабочий день со звонков Игорю Юрьевичу Артемьеву", — заявила руководитель Роспотребнадзора.





Также, как пишет Life , глава ведомства предложила вместе с контрацептивами продавать в аптеках информационные буклеты о ВИЧ-инфекции.





Как сообщалось ранее, всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме" в рамках семи тематических смен соберет около 7 тысяч молодых специалистов в разных сферах от 18 до 30 лет. Он стартовал 27 июня во Владимирской области и продлится по 20 августа.



