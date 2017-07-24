Состоялись матчи 21-го тура Премьер-Лиги

«Астана» без проблем разобралась с костанайским «Тоболом», алматинский «Кайрат» сыграл вничью с «Атырау», шымкентский «Ордабасы» с трудом одолел уральский «Акжайык» — в матчах 21-го тура Премьер-Лиги.





Премьер-Лига

21-й тур





22 июля





«Астана» — «Тобол» 2:0 (1:0)

Голы: Твумаси 44 (1:0), Твумаси 69 (2:0)





Несмотря на то, что «Астана» берегла силы и не выпустила против костанайского «Тобола» несколько футболистов основы, выиграть удалось легко. Особо не напрягаясь, чемпион страны дважды поражал ворота Дмитрия Непогодова, и оба раза это сделал Патрик Твумаси. Будем надеяться, что и в Лиге Чемпионов удастся успешно сыграть против «Легии», хотя соперник и будет в разы сильнее. «Тобол», как и ранее, неплохо действует в обороне, а вот в атаке не особо.





«Окжетпес» — «Тараз» 0:1 (0:1)

Гол: Мане 45+1 (0:1)





Не везет пока кокшетаускому «Окжетпесу», а вот «Таразу» напротив, в очном противостоянии подопечные Ваита Талгаева реализовали свой единственный момент, а сделал это ни кто иной, как Малик Мане, в компенсированное к первой половине время. Игра у «синегорцев» видна, однако проблемы в нападении не дают набирать очки, форварды не блещут, но матчей еще достаточно и взять свое они шанс точно получат.





«Акжайык» — «Ордабасы» 1:2 (1:2)

Голы: Нусербаев 27 (0:1), Нусербаев 36 (0:2), Антипов 40 (1:2)





Несколько обескровленный потерей нескольких лидеров уральский «Акжайык» сумел дать бой шымкентскому «Ордабасы», показав себя весьма неплохо, но уступив. В составе гостей в первом тайме дубль оформил Танат Нусербаев, сократил разрыв еще до перерыва Иван Антипов. Во второй половине вполне уральцы могли и не только сравнять, но не получилось, команда остается на последней строчке, что пока еще не приговор.





«Актобе» — «Кайсар» 1:1 (0:1)

Голы: Камара 17 (0:1), Обрадович 73 (1:1)





Отличный матч выдали «Актобе» и кызылординский «Кайсар», показав открытый футбол с большим количеством голевых моментов, команды, явно порадовали болельщиков, и не только своих. В первом тайме Джон Банколе Камара вывел вперед гостей, а во втором сыграла замена Владимира Муханова, вышедший на поле Марко Обрадович счет сравнял. Жалеть о получении всего одного балла клубам не стоит, могли и ничего не заработать.





23 июля





«Иртыш» — «Шахтер» 1:2 (1:0)

Голы: Фонсека 20 (1:0), Стоянович 65 (1:1), Хижниченко 83 (1:2)





Неожиданный результат получился и в Павлодаре, куда в гости пожаловал карагандинский «Шахтер». «Горняки» неплохо начали, но пропустили после корявого удара головой Карлоса Фонсеки, это несколько их ошеломило и только после перерыва они пришли в себя. Контролируя мяч, карагандинцы забили со штрафного, сделал это Милан Стоянович, а затем важный для себя и команды гол провел Сергей Хижниченко. «Шахтер» все дальше от зоны вылета, а вот «Иртыш» осложняет себе жизнь с каждым матче, ведь первая тройка все дальше.





«Кайрат» — «Атырау» 1:1 (0:1)

Голы: Сикимич 70 (0:1), Турысбек 75 (1:1)

Нереализованный пенальти: Исламхан 11 (вратарь)





Не отошел еще от шока противостояния с албанским «Скендербеу» алматинский «Кайрат», усугубив положение дел и в чемпионате. Приехавший в Алматы «Атырау», особо терять очки тоже не может, по этой причине бился до конца, сначала Андрей Пасеченко отразил удар с пенальти Бауыржана Исламхана, а затем Предраг Сикимич и вовсе вывел «нефтяников» вперед, Бауыржан Турысбек довольно быстро счет сравнял, но это наврядли может удовлетворить «Кайрат», теперь отстающий от «Астаны» на семь баллов.







