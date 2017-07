Казахстанцы стали чемпионами крупного киберспортивного турнира в Кракове

23 июля завершился крупный киберспортивный турнир по Counter-Strike: Global Offensive - PGL Major Krakow 2017,

Три казахстанских игрока в составе "Gambit Esports" в финале одолели бразильскую команду "Immortals", завоевав чемпионский титул и получив главный приз - 500 тысяч долларов. В свою очередь бразильцы стали серебряными призерами и получили 150 тысяч долларов. Противостояние на виртуальном поле боя разыгралось на трех картах.

Gambit CS:GO is the champion of PGL Major Krakow! #PGLMajorpic.twitter.com/twjsgsuUwO