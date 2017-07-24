Казахстанцы стали чемпионами крупного киберспортивного турнира в Кракове
24 июля 2017, 01:02
За весь турнир наши соотечественники проиграли всего две карты.
23 июля завершился крупный киберспортивный турнир по Counter-Strike: Global Offensive - PGL Major Krakow 2017, сообщает Zakon.kz.
Три казахстанских игрока в составе "Gambit Esports" в финале одолели бразильскую команду "Immortals", завоевав чемпионский титул и получив главный приз - 500 тысяч долларов. В свою очередь бразильцы стали серебряными призерами и получили 150 тысяч долларов. Противостояние на виртуальном поле боя разыгралось на трех картах.
Gambit CS:GO is the champion of PGL Major Krakow! #PGLMajorpic.twitter.com/twjsgsuUwO— Gambit Esports (@GambitEsports) 23 июля 2017 г.
Яркий момент финала с Абаем Хасеновым в главной роли:
23 июля 2017 г.
За матчем в режиме онлайн следило более миллиона человек. За русскоязычной трансляцией следило более 190 тысяч зрителей.
Момент победы:
Moment of victory #PGLMajor@MikhailDosia@ZeusCS_GO@moucsgo@HObbitcsgohttps://t.co/gQ5sIvgBqD— Gambit Esports (@GambitEsports) 23 июля 2017 г.
Напомним, вчера казахстанцы победили датскую команду "Astralis" в полуфинале, обеспечив себе дальнейший проход.
Стоит отметить, что за весь турнир наши соотечественники проиграли всего две карты: одна из них ушла к датчанам, а вторая была проиграна в финале.
За звание чемпиона турнира PGL Major Krakow сражались 16 команд со всех стран мира. Четыре команды представляли СНГ-регион, три команды не смогли преодолеть групповой этап.
Команда "Gambit Esports" была образована в 2016 году. В ней, помимо российского игрока Михаила Столярова и украинца Даниила Тесленко, играют казахстанцы - Даурен Кыстаубаев, Рустем Телепов и Абай Хасенов.
Фото: hltv.org.
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