Казахстанцы стали чемпионами крупного киберспортивного турнира в Кракове

Стоит отметить, что за весь турнир наши соотечественники проиграли всего две карты: одна из них ушла к датчанам, а вторая была проиграна в финале.

За звание чемпиона турнира PGL Major Krakow сражались 16 команд со всех стран мира. Четыре команды представляли СНГ-регион, три команды не смогли преодолеть групповой этап.





Команда "Gambit Esports" была образована в 2016 году. В ней, помимо российского игрока Михаила Столярова и украинца Даниила Тесленко, играют казахстанцы - Даурен Кыстаубаев, Рустем Телепов и Абай Хасенов.