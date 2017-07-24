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Казахстанцы стали чемпионами крупного киберспортивного турнира в Кракове

24 июля 2017, 01:02

За весь турнир наши соотечественники проиграли всего две карты.

23 июля завершился крупный киберспортивный турнир по Counter-Strike: Global Offensive - PGL Major Krakow 2017, сообщает Zakon.kz.

Три казахстанских игрока в составе "Gambit Esports" в финале одолели бразильскую команду "Immortals", завоевав чемпионский титул и получив главный приз - 500 тысяч долларов. В свою очередь бразильцы стали серебряными призерами и получили 150 тысяч долларов. Противостояние на виртуальном поле боя разыгралось на трех картах.


Яркий момент финала с Абаем Хасеновым в главной роли:


За матчем в режиме онлайн следило более миллиона человек. За русскоязычной трансляцией следило более 190 тысяч зрителей.

Момент победы:

Напомним, вчера казахстанцы победили датскую команду "Astralis" в полуфинале, обеспечив себе дальнейший проход.

Стоит отметить, что за весь турнир наши соотечественники проиграли всего две карты: одна из них ушла к датчанам, а вторая была проиграна в финале.

За звание чемпиона турнира PGL Major Krakow сражались 16 команд со всех стран мира. Четыре команды представляли СНГ-регион, три команды не смогли преодолеть групповой этап.

Команда "Gambit Esports" была образована в 2016 году. В ней, помимо российского игрока Михаила Столярова и украинца Даниила Тесленко, играют казахстанцы - Даурен Кыстаубаев, Рустем Телепов и Абай Хасенов.

Фото: hltv.org.

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