СМИ назвали причину смерти первого легального советского миллионера

Один из самых известных участников кооперативного движения в СССР предприниматель Артем Тарасов умер у себя дома в Москве от пневмонии. Об этом " Об этом " Российской газете " сообщили источники, знавшие бизнесмена.





Когда он заболел, то пытался лечиться самостоятельно. Но не получилось. Сегодня друг Артема Тарасова, который принес ему лекарство, обнаружил, что предприниматель скончался





Артему Тарасову было 67 лет. Он родился в Москве 4 июля 1950 года. В 1989 году стал вице-президентом Союза объединенных кооперативов СССР, а в 1990 году - народным депутатом РСФСР. Тарасов считается первым советским предпринимателем, который легально стал миллионером. В 1991-93 годах он находился в Лондоне, затем вернулся в Москву и снова стал депутатом Государственной думы. Подавал заявку на участие в президентских выборах в 1996 году, однако не был зарегистрирован Центральной избирательной комиссией. После этого снова уехал в Лондон и вернулся оттуда только в 2003 году. В прошлом году выдвигался в депутаты Госдумы от партии "Яблоко" в Красноярском крае. У Тарасова были разные компании - от брачного агентства и фирмы по ремонту электроники до авиакомпании и цеха по огранке алмазов.





О дате и месте похорон первого советского миллионера родственники должны сообщить завтра.