Семья из троих человек отравилась грибами в Темиртау
24 июля 2017, 02:01
Причиной отрдоставления девочки в реанимацию стали грибы, которые были собраны на окраине города.
Грибами отравилась жительница Темиртау и две ее дочери, в результате чего одна из девочек доставлена в реанимацию, передает Казинформ.
В приемном покое центральной больницы Темиртау сообщили, что сейчас здоровью девятилетней девочки ничего не угрожает.
"Ситуация под контролем, состояние ребенка стабилизировалось", - пояснили в приемном покое центральной городской больницы.
Причиной отрдоставления девочки в реанимацию стали грибы, которые были собраны на окраине города.
Дежурная врач добавила, что незначительное отравление получили также мать девочки и 14-летняя сестра.
Айжан Алданышева.
Фото: otravleniya.net.
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