Семья из троих человек отравилась грибами в Темиртау

Причиной отрдоставления девочки в реанимацию стали грибы, которые были собраны на окраине города.

Грибами отравилась жительница Темиртау и две ее дочери, в результате чего одна из девочек доставлена в реанимацию, передает передает Казинформ





В приемном покое центральной больницы Темиртау сообщили, что сейчас здоровью девятилетней девочки ничего не угрожает.





"Ситуация под контролем, состояние ребенка стабилизировалось", - пояснили в приемном покое центральной городской больницы.





Причиной отрдоставления девочки в реанимацию стали грибы, которые были собраны на окраине города.





Дежурная врач добавила, что незначительное отравление получили также мать девочки и 14-летняя сестра.





Айжан Алданышева.



