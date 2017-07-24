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Семья из троих человек отравилась грибами в Темиртау

24 июля 2017, 02:01

Причиной отрдоставления девочки в реанимацию стали грибы, которые были собраны на окраине города.

Грибами отравилась жительница Темиртау и две ее дочери, в результате чего одна из девочек доставлена в реанимацию, передает Казинформ.

В приемном покое центральной больницы Темиртау сообщили, что сейчас здоровью девятилетней девочки ничего не угрожает.

"Ситуация под контролем, состояние ребенка стабилизировалось", - пояснили в приемном покое центральной городской больницы.

Причиной отрдоставления девочки в реанимацию стали грибы, которые были собраны на окраине города.

Дежурная врач добавила, что незначительное отравление получили также мать девочки и 14-летняя сестра.

Айжан Алданышева.

Фото: otravleniya.net.

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