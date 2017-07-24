В нескольких областях в понедельник сохранится жаркая погода

На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов по-прежнему неустойчивая погода, местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер, на юге с пыльной бурей, возможен град, шквал, на севере республики ночью и утром местами ожидается туман , передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.





Лишь на юге и юго-востоке республики сохраняется погода без осадков.





В Акмолинской области местами гроза, ветер 15-20 м/с, ночью местами туман, днем местами возможен град, шквал.





В Костанайской, Северо-Казахстанской, днем Актюбинской, Карагандинской областях местами гроза, ветер 15-20 м/с, возможен град, шквал, ночью в Северо-Казахстанской области местами туман.





В Мангистауской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается гроза, в Павлодарской, днем Атырауской, Восточно-Казахстанской областях местами ветер 15-20 м/с, в Атырауской области возможен шквал. В Жамбылской, Южно-Казахстанской, днем Кызылординской областях местами ветер 15-20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей.





Днем в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Карагандинской, местами Южно-Казахстанской, Мангистауской, Актюбинской, Костанайской областях ожидается сильная жара.





В Южно-Казахстанской, Кызылординской, местами Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Астана: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью +19+21°С, днем +31+33°С.





Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +18+20°С, днем +33+35°С.



