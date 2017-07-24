В нескольких областях в понедельник сохранится жаркая погода
24 июля 2017, 06:00
В Акмолинской области местами гроза.
На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов по-прежнему неустойчивая погода, местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер, на юге с пыльной бурей, возможен град, шквал, на севере республики ночью и утром местами ожидается туман, передает Zakon.kz со ссылкой наКЧС МВД РК.
Лишь на юге и юго-востоке республики сохраняется погода без осадков.
В Акмолинской области местами гроза, ветер 15-20 м/с, ночью местами туман, днем местами возможен град, шквал.
В Костанайской, Северо-Казахстанской, днем Актюбинской, Карагандинской областях местами гроза, ветер 15-20 м/с, возможен град, шквал, ночью в Северо-Казахстанской области местами туман.
В Мангистауской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается гроза, в Павлодарской, днем Атырауской, Восточно-Казахстанской областях местами ветер 15-20 м/с, в Атырауской области возможен шквал. В Жамбылской, Южно-Казахстанской, днем Кызылординской областях местами ветер 15-20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей.
Днем в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Карагандинской, местами Южно-Казахстанской, Мангистауской, Актюбинской, Костанайской областях ожидается сильная жара.
В Южно-Казахстанской, Кызылординской, местами Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Астана: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью +19+21°С, днем +31+33°С.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +18+20°С, днем +33+35°С.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: A42.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4869877-f5cd6c6602d647cb392e83c82a9f40fb
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...