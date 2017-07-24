На Шри-Ланке военные спасли двух слонов, которых унесло в открытое море
24 июля 2017, 06:21
Животных заметили в километре от берега.
ВМС Шри-Ланки провели двенадцатичасовую операцию по спасению двух молодых слонов, которых унесло в открытое море, передает РИА Новости.
Животных заметили в километре от берега. Предположительно, слоны переходили лагуну Коккилай, когда их унесло в открытое море.
В ходе операции водолазы обвязали животных веревками, после чего слонов вытянули на берег и отпустили. Их здоровью ничего не угрожало.
Это второй подобный инцидент за последнее время. Ранее 12 июля военные на Шри-Ланке спасли слона, которого также унесло в открытое море.
Фото: скриншот
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