Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Вышел новый трейлер «Лиги справедливости»

24 июля 2017, 07:11

Лента рассказывает о том, как Бэтмен собирает команду из Чудо-женщины, Флэша, Аквамена и Киборга, чтобы противостоять злодею Степпенвулфу.

Warner Bros. представила новый трейлер супергеройской картины «Лига справедливости». Он был показан на конференции Comic-Con и опубликован на YouTube-канале компании, передает Лента.ру.

Лента рассказывает о том, как Бэтмен собирает команду из Чудо-женщины, Флэша, Аквамена и Киборга, чтобы противостоять злодею Степпенвулфу. В трейлере содержится намек на возвращение Супермена, который с момента выхода фильма «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» считается погибшим.

В мае Зак Снайдер объявил, что слагает с себя полномочия режиссера «Лиги справедливости», поскольку не может продолжать работу после самоубийства 20-летней дочери. Заканчивать фильм поручили Джоссу Уидону, автору «Мстителей» и сериала «Светлячок».

«Лига справедливости» выйдет в прокат в ноябре.


Фото: Filmz.ru


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...