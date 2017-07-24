Вышел новый трейлер «Лиги справедливости»

Лента рассказывает о том, как Бэтмен собирает команду из Чудо-женщины, Флэша, Аквамена и Киборга, чтобы противостоять злодею Степпенвулфу.

Warner Bros. представила новый трейлер супергеройской картины «Лига справедливости». Он был показан на конференции Comic-Con и опубликован на YouTube-канале компании, передает Лента.ру.





Лента рассказывает о том, как Бэтмен собирает команду из Чудо-женщины, Флэша, Аквамена и Киборга, чтобы противостоять злодею Степпенвулфу. В трейлере содержится намек на возвращение Супермена, который с момента выхода фильма «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» считается погибшим.





В мае Зак Снайдер объявил, что слагает с себя полномочия режиссера «Лиги справедливости», поскольку не может продолжать работу после самоубийства 20-летней дочери. Заканчивать фильм поручили Джоссу Уидону, автору «Мстителей» и сериала «Светлячок».





«Лига справедливости» выйдет в прокат в ноябре.







