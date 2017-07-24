Капитан "Астаны" Фабио Ару завершил "Тур де Франс" на пятом месте

Британец Крис Фрум из команды Sky стал победителем многодневной велогонки "Тур де Франс"-2017, передает Vesti.kz





В воскресенье, 23 июля, состоялся заключительный 21-й этап многодневки, который выиграл голландец Дилан Груневеген из Lotto NL-Jumbo. Вторым финишировал немец Андре Грайпель из Lotto Soudal, третьим стал норвежец Эдвальд Боассон Хаген из Dimension Data.





Лучший результат в составе "Астаны" показал Бахтияр Кожатаев, финишировавший 22-м. Остальные представители казахстанской команды завершили этап со следующими результатами: Андрей Зейц - 53-й, Фабио Ару - 58-й, Михаэль Вальгрен - 62-й, Андрей Гривко - 107-й, Дмитрий Груздев - 116-й.





Победителем общего зачета стал Фрум, который в четвертый раз в карьере выиграл "Тур де Франс". Ранее британец побеждал в многодневке в 2013, 2015, 2016 годах. Лучшим в составе "Астаны" в генеральной классификации стал Ару, занявший пятое место.



