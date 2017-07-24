Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Вулкан Шивелуч выбросил 12-ти километровый столб пепла

24 июля 2017, 07:56

Спасатели рекомендуют туристическим организациям не организовывать туры в районе вулкана.

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 12 км над уровнем моря, передает «Росбалт».

По данным Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, выброс произошел в понедельник рано утром по местному времени.

Пепловый шлейф протянулся более чем на 200 км к северо-востоку от Шивелуча. Для Шивелуча установлен наивысший - красный цветовой код опасности для авиации.

Спасатели рекомендуют туристическим организациям не организовывать туры в районе вулкана.

Фото: СС0

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...