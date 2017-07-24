Вулкан Шивелуч выбросил 12-ти километровый столб пепла
24 июля 2017, 07:56
Спасатели рекомендуют туристическим организациям не организовывать туры в районе вулкана.
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 12 км над уровнем моря, передает «Росбалт».
По данным Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, выброс произошел в понедельник рано утром по местному времени.
Пепловый шлейф протянулся более чем на 200 км к северо-востоку от Шивелуча. Для Шивелуча установлен наивысший - красный цветовой код опасности для авиации.
Спасатели рекомендуют туристическим организациям не организовывать туры в районе вулкана.
Фото: СС0
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