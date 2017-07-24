Сотни приложений в Google Play оказались заражены опасным вирусом
24 июля 2017, 08:13
Наибольшее число жертв вируса было зарегистрировано на территории Великобритании и США.
Троян под названием BankBot крадёт данные банковских карт пользователей гаджетов на платформе Android, передает Life.ru.
Специалисты по кибербезопасности из лаборатории Dr. Web обнаружили в официальном магазине приложений Google Play сотни приложений, которые оказались заражены опасным трояном BankBot, который крадёт данные банковских карт пользователей и получает полное управление над их гаджетом.
Наибольшее число жертв вируса было зарегистрировано на территории Великобритании и США, а заражены им оказались около 400 приложений.
Коварность этого вируса заключается в том, что он устанавливается на смартфон под видом совершенно безобидного приложения, после чего троян удалят свою иконку с панели инструментов и продолжает работать в фоновом режиме. Владелец гаджета в этот момент думает, что приложение удалено и продолжает пользоваться заражённым девайсом, не подозревая, что вся его личная СМС-переписка и данные банковских карт уже оказались в руках киберпреступников.
Кроме того, вирус получает полный контроль над смартфоном пользователя и после того, как ничего не подозревающий владелец девайса запускает на своём телефоне банковское приложение, например "Сбербанк онлайн" или электронный кошелёк, вирус подменяет окно входа в аккаунт на поддельное, и как только человек введёт туда свои данные, то они моментально будут отправлены хакерам.
Создатели вируса позаботились даже о том, чтобы проверять наличие у пользователей каких-либо антивирусных программ, установленных на мобильных девайсах.
Также BankBot способен похищать переписку из популярных приложений, таких как WhatsApp, Viber, Messenger, Spanchat, Instagram и других.
Чтобы не стать жертвами хакеров, специалисты советуют не скачивать подозрительные приложения и не давать им полный доступ к своему смартфону. Кроме того, пользователям нужно регулярно проверять свои девайсы антивирусами.
Фото: © Flickr
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