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В Иране 99 человек отравились метанолом, пятеро из них погибли

24 июля 2017, 09:12

Пять человек из них погибли.

В городе Сирджан на юго-востоке Ирана 99 человек отравились метанолом, пять человек из них погибли. Такие данные привел глава скорой медицинской помощи Ирана Пир Хосейн Куливанд, сообщает РИА Новости.

Иран – страна, где употребление алкоголя запрещено. Власти города сейчас проводят расследование, как мог произойти данный инцидент.

Фото: Рамблер/новости

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