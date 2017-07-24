В Иране 99 человек отравились метанолом, пятеро из них погибли
24 июля 2017, 09:12
Пять человек из них погибли.
В городе Сирджан на юго-востоке Ирана 99 человек отравились метанолом, пять человек из них погибли. Такие данные привел глава скорой медицинской помощи Ирана Пир Хосейн Куливанд, сообщает РИА Новости.
Иран – страна, где употребление алкоголя запрещено. Власти города сейчас проводят расследование, как мог произойти данный инцидент.
Фото: Рамблер/новости
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