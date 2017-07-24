В Чолпон-Ате прошло второе совместное совещание министерств внутренних дел Республики Казахстан и Кыргызской Республики

В г. Чолпон-Ате (Кыргызстан) 21-22 июля т.г. состоялось второе Совместное совещание министерств внутренних дел Республики Казахстан и Кыргызской Республики.

В работе совещания приняли участие министры внутренних дел Казахстана К.Касымов и Кыргызстана У.Исраилов, руководители служб и приграничных органов внутренних дел.

Главами делегаций дана положительная оценка развитию двустороннего межведомственного сотрудничества.

Отмечена успешная реализация решений первого Совместного совещания (г. Тараз, 2015г.), а также заметная активизация приграничного сотрудничества.

В рамках повестки дня участниками заседания рассмотрены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества органов внутренних дел в противодействии трансграничной преступности, а также обсуждены вопросы совершенствования межведомственного взаимодействия в сфере борьбы с экстремизмом.

В целях укрепления двустороннего взаимодействия в указанных областях стороны выработали меры по активизации оперативного обмена сведениями о лидерах и участниках организованных преступных групп, в отношении лиц, объявленных в розыск, без вести пропавших и неопознанных трупов, о лицах, занимающихся контрабандой огнестрельного оружия, автотранспорта, наркотических средств, оружия и незаконным провозом похищенного скота.

Кроме того, достигнута договоренность о проведении согласованных оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций на приграничных территориях.

По итогам заседания главами делегаций подписан Протокол, предусматривающий меры по активизации двустороннего сотрудничества в сфере противодействия трансграничной преступности, а также борьбы с экстремизмом.

Пресс-служба МВД Республики Казахстан