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Число погибших при взрыве в столице Афганистана возросло до 10 человек

24 июля 2017, 09:58

Смертник на автомобиле подорвался в одном из районов Кабула.

Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до десяти человек, сообщает РИА Новости.

Ранее минздрав Афганистана сообщил о двух жертвах и шести раненых.

Смертник на автомобиле подорвался в одном из районов Кабула в понедельник утром.

Телеканал Tolo News сообщил, что взрыв прогремел неподалеку от дома второго замглавы исполнительной власти Афганистана Мохаммада Мохакика.

Корреспондент телеканала Tolo News сообщает, что к месту взрыва прибыло много карет скорой помощи.

Фото: © AFP 2017 / Wakil Kohsar

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