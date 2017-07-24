Почти три тысячи алматинцев активно помогают полицейским в охране правопорядка

Немаловажная роль в профилактике правонарушений отведена общественным формированиям, количество которых на сегодняшний день по городу составляет 213 численностью 2 тысячи 956 человек , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.





«Из их общего количества: 94 советов общественности при участковых пунктах полиции, в составе которых 490 человек, 8 районных штабов содействия полиции, 1 Алматинское городское объединение по содействию охране правопорядка, 37 студенческих отрядов правопорядка – 1 тысяча 127 членов. Кроме этого в охране общественного порядка принимает участие 320 консьержей. Деятельность данных объединений тесно взаимодействует с полицией. Все члены данных общественных объединений являются общественными помощниками полиции и зарегистрированы в установленном порядке в органах внутренних дел города Алматы. Они большую помощь оказывают участковым инспекторам полиции», - сообщил начальник Местной полицейской службы ДВД Алматы подполковник полиции Жасулан Байкенов.





По данным МПС, за 1 квартал текущего года с участием общественных помощников полиции раскрыто 21 уголовное правонарушение, выявлено 3 тысячи 968 административных правонарушений. За активное участие в обеспечении охраны общественного порядка в акимат Алматы направлено представление на 273 общественного помощника полиции для их поощрения денежной премией на сумму свыше 5 миллионов тенге.





«Сегодня можно констатировать, что в городе проводится планомерная и наступательная работа по повышению состояния законности, в рамках которой значительное внимание уделено институту самостоятельного участия граждан в обеспечении общественного порядка. Для этого в 2000 году разработаны правила поощрения граждан, способствующих предупреждению и пресечению преступлений, а в 2004 году принят Закон об участии граждан в обеспечении общественного порядка. Далее в Законе о местном государственном самоуправлении и самоуправлении за районными акиматами закреплена обязанность по организации обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на своей территории. Тем самым, связь и взаимодействие общества с полицией стали неразрывны и обеспечены в этом на законодательном уровне, в строгом соответствии с требованиями Конституции. Все это позволяет гражданам на добровольной основе самостоятельно либо коллективно участвовать в обеспечении общественного порядка», - резюмировал подполковник Байкенов.



