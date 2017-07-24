Happy Birthday Mr. President: Мирзиёев отмечает 60-летие

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отмечает 60-летие

С раннего утра в социальных сетях публикуются поздравления.

Шавкат Мирзиёев родился 24 июля 1957 года в Зааминском районе Джизакской области в семье врача. В 1981 году окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (ТИИИМСХ), получив специальность инженера-механика. Кандидат технических наук, доцент.





Трудовую деятельность начал в 1981 году в ТИИИМСХ, работал младшим научным сотрудником, старшим преподавателем, доцентом, проректором по учебной работе.





В 1990 году был избран депутатом Верховного Совета республики, был председателем Мандатной комиссии.





В 1992 году был назначен хокимом Мирзо-Улугбекского района Ташкента. В 1996—2001 годах работал хокимом Джизакской области, в 2001—2003 годах — хокимом Самаркандской области.





В 1995—2003 годах был депутатом Олий Мажлиса Узбекистана. В 2003 году был утвержден премьер-министром и еще три раза — в 2005, 2010, 2015 годах — утверждался на этот пост палатами парламента.





8 сентября 2016 года на Шавката Мирзиёева было временно возложено исполнение обязанностей и полномочий Президента.



