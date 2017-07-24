Сельчанам Карагандинской области оказали денежную помощь за павший скот от пастереллеза

Напомним, в начале июня в селах Мынбаева, Заречное и Тассуат Нуринского района Карагандинской области произошел падеж 96 голов скота.

Жители трех поселков Мынбаева, Заречное и Тассуат Нуринского района получили благотворительную денежную помощь за павший скот от пастереллеза, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





Деньги собрали представители малого и среднего бизнеса. Они отозвались на предложение общественного совета Нуринского района возместить по возможности пострадавшим сельчанам компенсацию за погибших от болезни коров.





«Неравнодушные граждане, в основном предприниматели, собрали для сельчан почти три миллиона тенге. Сбор денег продолжается, поскольку ущерб собственникам подворий причинен значительный», - сообщил заместитель акима Нуринского района Муратбек Тураров.





Законодательством не предусмотрена государственная выплата денежных компенсаций за павший скот из-за пастереллеза. В приказе министра сельского хозяйства №7-1/559 от 30.10.2014 года определен список эпидемических болезней, при которых положена выплата компенсаций. Пастереллез в этот перечень не вошел. «Сельчан не оставим в беде. Сбор денег ведется. Три миллиона тенге - это первая часть оказанной помощи. Работа ведется и дальше», - сообщил замакима Нуринского района.





Напомним, в начале июня в селах Мынбаева, Заречное и Тассуат Нуринского района Карагандинской области произошел падеж 96 голов скота. Областная ветеринарная лаборатория выдала заключение, что скот погиб от пастереллеза. Еще 319 голов заболели. Для пастереллеза характерны следующие симптомы: язвы, тягучая слюна, затрудненное глотание.





Айжан Алданышева