Сельчанам Карагандинской области оказали денежную помощь за павший скот от пастереллеза
24 июля 2017, 10:15
Напомним, в начале июня в селах Мынбаева, Заречное и Тассуат Нуринского района Карагандинской области произошел падеж 96 голов скота.
Жители трех поселков Мынбаева, Заречное и Тассуат Нуринского района получили благотворительную денежную помощь за павший скот от пастереллеза, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Деньги собрали представители малого и среднего бизнеса. Они отозвались на предложение общественного совета Нуринского района возместить по возможности пострадавшим сельчанам компенсацию за погибших от болезни коров.
«Неравнодушные граждане, в основном предприниматели, собрали для сельчан почти три миллиона тенге. Сбор денег продолжается, поскольку ущерб собственникам подворий причинен значительный», - сообщил заместитель акима Нуринского района Муратбек Тураров.
Законодательством не предусмотрена государственная выплата денежных компенсаций за павший скот из-за пастереллеза. В приказе министра сельского хозяйства №7-1/559 от 30.10.2014 года определен список эпидемических болезней, при которых положена выплата компенсаций. Пастереллез в этот перечень не вошел. «Сельчан не оставим в беде. Сбор денег ведется. Три миллиона тенге - это первая часть оказанной помощи. Работа ведется и дальше», - сообщил замакима Нуринского района.
Напомним, в начале июня в селах Мынбаева, Заречное и Тассуат Нуринского района Карагандинской области произошел падеж 96 голов скота. Областная ветеринарная лаборатория выдала заключение, что скот погиб от пастереллеза. Еще 319 голов заболели. Для пастереллеза характерны следующие симптомы: язвы, тягучая слюна, затрудненное глотание.
Айжан Алданышева
Фото с сайта inform.kz
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