С 29 июля 2017 года Правила организации деятельности акцизного поста изложены в новой редакции

Приказом Министра финансов РК от 14 апреля 2017 года № 248 Правила организации деятельности акцизного поста изложены в новой редакции.

Правила разработаны в соответствии с подпунктом 4) пункта 6 статьи 653 «Контроль за подакцизными товарами, произведенными или импортированными в Республику Казахстан» Налогового кодекса и определяют порядок организации деятельности акцизных постов.

Акцизные посты устанавливаются на территории налогоплательщиков по адресу производства или по адресу, указанному в лицензии, непосредственно в местах осуществления производства:

1) этилового спирта;

2) алкогольной продукции (кроме пива и пивных напитков);

3) бензина (за исключением авиационного), дизельного топлива;

4) табачных изделий.

Кроме описания порядка организации деятельности акцизного поста, к Правилам прилагаются образцы следующих форм:

акт посещения акцизного поста производителя этилового спирта и алкогольной продукции;

акт посещения акцизного поста производителя нефтепродуктов;

акт снятия остатков отдельных видов подакцизных товаров;

акт опломбирования и/или снятия пломбы;

форма, предназначенная для сбора административных данных и пояснения по ее заполнению.

Приказ вводится в действие с 29 июля 2017 года.