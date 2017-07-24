С 29 июля 2017 года Правила организации деятельности акцизного поста изложены в новой редакции
Приказом Министра финансов РК от 14 апреля 2017 года № 248 Правила организации деятельности акцизного поста изложены в новой редакции.
Правила разработаны в соответствии с подпунктом 4) пункта 6 статьи 653 «Контроль за подакцизными товарами, произведенными или импортированными в Республику Казахстан» Налогового кодекса и определяют порядок организации деятельности акцизных постов.
Акцизные посты устанавливаются на территории налогоплательщиков по адресу производства или по адресу, указанному в лицензии, непосредственно в местах осуществления производства:
1) этилового спирта;
2) алкогольной продукции (кроме пива и пивных напитков);
3) бензина (за исключением авиационного), дизельного топлива;
4) табачных изделий.
Кроме описания порядка организации деятельности акцизного поста, к Правилам прилагаются образцы следующих форм:
акт посещения акцизного поста производителя этилового спирта и алкогольной продукции;
акт посещения акцизного поста производителя нефтепродуктов;
акт снятия остатков отдельных видов подакцизных товаров;
акт опломбирования и/или снятия пломбы;
форма, предназначенная для сбора административных данных и пояснения по ее заполнению.
Приказ вводится в действие с 29 июля 2017 года.
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