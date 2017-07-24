Взаимодействие суда и судебных исполнителей

Сегодня в Алматинском районном суде города Астаны проведен круглый стол на тему «Взаимодействие суда и судебных исполнителей».

В работе круглого стола приняли участие судьи и специалисты районного суда, заместитель начальника региональный палаты частных судебных исполнителей города Астана А.Рапих и частные судебные исполнители исполнительного округа г. Астаны.

Судья районного суда Сулейменова С.А. отметила, что на практике между судьями Алматинского районного суда г. Астаны и Региональной палатой частных судебных исполнителей очень тесные процессуальные отношения, которые необходимо использовать для оперативного решения проблем по исполнению судебных актов суда.

Также участники круглого стола приводили отдельные примеры ненадлежащего исполнения судебных решений, что позволило выявить целый спектр причин и проблем, препятствующих реализации законных интересов взыскателей.

Были затронуты технические вопросы к разработчикам информацинной системы судопроизводства. Поднимали возникающие вопросы связанные с регламентом и реагирования исполнения судебных приказов.

В завершении круглого стола участники мероприятия обменялись мнениями по обсужденным вопросам, разработали предложения по дальнейшей взаимосвязью работы суда и судебных исполнителей.