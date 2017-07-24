Эффективное противодействие коррупции - залог успешного развития государства

На сегодняшний день, коррупция наряду с общей преступностью стала серьезным вызовом для государственной власти и общества. Коррупция как социальное явление продолжает существовать в настоящее время практически во всех странах мира независимо от политического развития, в том числе и в Казахстане, различается лишь масштабами. Как известно, коррупция тормозит процесс социально - экономического развития, строительства рыночной экономики, привлечения инвестиций. Негативно воздействует на политические и общественные институты демократического государства, представляет собой серьезную угрозу будущему развитию страны. Борьба с коррупцией определена в качестве одного из основных приоритетов государственной политики в Казахстане.

Как известно, 13 шаг Плана Нации «100 конкретных шагов» акцентирует внимание на усилении борьбы с коррупцией, в том числе с системным предупреждением и профилактикой коррупционных правонарушений.

В нашей стране сформирована законодательная база по противодействию коррупции, в рамках которой реализуются эффективные механизмы превентивных мер. Определены новые понятия «антикоррупционный мониторинг», «анализ коррупционных рисков», «антикоррупционное просвещение и взаимодействие с общественностью».

Большой круг политологов, экономистов, юристов широко в статьях и публикациях раскрывают как само понятие «коррупции», так и борьбу с ней. В стране действует современное антикоррупционное законодательство, основой которого являются законы «О противодействии коррупции» и «О государственной службе РК», образован специальный уполномоченный орган, комплексно реализующий функции в сфере государственной службы и противодействия коррупции, активно осуществляется международное сотрудничество в сфере антикоррупционной деятельности.

Приняты комплексные меры по развитию сферы государственных услуг и информатизации работы государственного аппарата, сокращающие прямые контакты чиновников с гражданами и минимизирующие условия для коррупционных явлений.

Между тем, без наличия у граждан антикоррупционной культуры, стойкого порицания невозможно достижение желаемого иммунитета. Каждый гражданин страны должен понимать, что борьба с коррупцией - дело всего общества.

Департаментом технического регулирования и метрологии по городу Алматы на постоянной основе проводятся внутренние и внешние анализы коррупционных рисков, направленные на выявление причин и условий способствующих проявлению коррупционных правонарушений в деятельности. По результатам анализа вносятся соответствующие рекомендации, которые в свою очередь находятся на постоянном контроле со стороны Департамента. Также необходимо отметить, что Департаментом утвержден план мероприятий по противодействию коррупции на 2015-2017 годы, реализация которого направлена на практическое воплощение целей и задач, поставленных Лидером нации Назарбаевым Н.А.

В этой связи, если вы столкнулись с явлениями коррупции, с фактами вымогательства взяток или какими - либо другими проявлениями коррупционного характера, вы можете обратиться в Департамент по телефону доверия 303-91-43.

Руководитель ДКТРМ по г.Алматы,

Гульназ Халыкова