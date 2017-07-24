Директор алматинского зоопарка рассказал, почему от посетителей прятали трёхлапого ягуара

Правильно сделали, что вывели Диану, спасибо Вам, за то, что не усыпили ее, - написали комментаторы в поддержку Еркинбаеву.

Директор алматинского зоопарка Ержан Еркинбаев ответил на нападки некоторых недовольных алматинцев, которые обвинили его в безответственном поведении по отношению к животным, в частности к трехлапому ягуару, которого посетители на днях увидели в клетке , передает , передает Zakon.kz





"Уважаемые те, кто отреагировал на этот пост, кто обозвал меня всякими плохими словами, кто опять, поумничал, порассуждал и в кусты... Сообщаю:

Ягуар без ноги - Диана, потеряла лапу и хвост в 2007 году. Все это время, Диана и лето и зиму проводила в маленькой клетке в темноте. Так получилось, потому что, её боялись показать таким как вы, типа: лучше спрятать, не увидят, не будут горланить... Я решил ее этим летом выпустить хоть немного на свежий воздух и солнце, вопреки всему шквалу глупых высказываний, которые имеют место быть сейчас... Диана по всем нормам должна быть подвержена эвтаназии, но я не могу до сих пор на это пойти, она хорошая... Спасибо вам за ваше переживание, но, пожалуйста, прежде чем оскорблять и громко кричать, зайдите к нам и узнайте глубину вопроса. ПС: у нас таких животных много, которых мне жалко, но надо бы усыпить. Приходите, посмотрите им в глаза, потом и поумничаем и побеседуем", - написал Ержан Еркинбаеб на своей странице в Instagram





"Диану сразу же после рождения, покалечил отец в 2007 году, с тех пор её прятали от общества, боясь скандалов". Еркинбаев еще раз отметил, что по правилам, Диана должна быть подвержена усыплению, но он не готов к этому Как отметил глава зоопарка, ягуар Диана, провела взаперти в маленьком тёмном вольере 10 лет. Ей решили дать возможность подышать свежим воздухом и увидеть солнце.





"Кошка будет пытаться отгрызть его и т.п. Кроме того, каждая операция и примерка - наркоз, что в возрасте Дианы, удача - 50/50, а вся операция по протезированию будет стоить десятки тысяч евро. Вероятность успешности очень низка", - отметил глава зоопарка На вопрос комментаторов по поводу протеза, директор зоосада написал, что теоретически протез поставить можно, но надо будет ампутировать часть неразвитой конечности, дождаться заживления. Потом, изготовить протез и зафиксировать его. Далее долгий процесс адаптации.





Он также рассказал, что в августе-сентябре в зоопарке планируют запустить аквариум, в выходные у гималайских и тяньшаньских медведей появились большие дома с землёй, травой и чистыми бассейнами,





Напомним, что совсем недавно новый "дом" получил тапир Мартин и в новый дом переехал белый медведь Алькор.





Приматы, по словам директора зоопарка, пока остаются своих прежних домах. "Летние экспозиции подкрасили, немного подремонтировали и всё. Зимний дом достаточно не плох, попытаемся вместо решеток установить стёкла и тогда приматов можно будет посещать и зимой. Обезьяны не в самых плохих условиях живут, поэтому они во второй очереди, а срочного спасения требуют медведи, тигры, слоны", - написал Еркинбаев в Instagram.



