На озере Балхаш из перевернувшейся лодки спасли семерых отдыхающих

Спасатели управления по ЧС Балхаша доставили на берег озера тонувших семерых отдыхающих, оказавшихся в воде без спасательных жилетов,

Как сообщил руководитель пресс-службы департамента по ЧС Карагандинской области Куаныш Муталлапов, сообщение в управление по ЧС Балхаша поступило от очевидцев.

Все пострадавшие - жители Темиртау. С ними проведена беседа о том, как следует вести себя в лодке.





«Чтобы не пополнить список жертв, следует соблюдать элементарные правила - не допускать перегруза людей в лодке, не перемещаться в лодке, тем самым раскачивая ее, и не выходить в плавание без спасательных жилетов и поясов», - озвучил Куаныш Муталлапов основные требования правил безопасности к отдыхающим в лодке.





Айжан Алданышева