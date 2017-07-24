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На озере Балхаш из перевернувшейся лодки спасли семерых отдыхающих

24 июля 2017, 10:50

Все пострадавшие - жители Темиртау.

Спасатели управления по ЧС Балхаша доставили на берег озера тонувших семерых отдыхающих, оказавшихся в воде без спасательных жилетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил руководитель пресс-службы департамента по ЧС Карагандинской области Куаныш Муталлапов, сообщение в управление по ЧС Балхаша поступило от очевидцев.

«Лодка с людьми перевернулась в районе санатория «Профилакторий» озера Балхаш. Спасатели оперативно-спасательного отряда отреагировали незамедлительно, и уже через пять минут прибыли на место происшествия. Пострадавшие подняты на борт катера «Windboat-47», - рассказал Куаныш Муталлапов.

Все пострадавшие - жители Темиртау. С ними проведена беседа о том, как следует вести себя в лодке.

«Чтобы не пополнить список жертв, следует соблюдать элементарные правила - не допускать перегруза людей в лодке, не перемещаться в лодке, тем самым раскачивая ее, и не выходить в плавание без спасательных жилетов и поясов», - озвучил Куаныш Муталлапов основные требования правил безопасности к отдыхающим в лодке.

Айжан Алданышева
Фото с сайта inform.kz

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