СМИ: Израиль атаковал позиции ХАМАС в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Израильский танк обстрелял позиции палестинского движения ХАМАС в южной части сектора Газа в ответ на ракетный обстрел , сообщат , сообщат ТАСС





Выпущенная в воскресенье утром из сектора Газа в сторону Израиля ракета упала и взорвалась вне населенной местности на юге Израиля.





Никто не пострадал в результате инцидента.





В феврале этого года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя обмены ударами между палестинскими радикалами и израильской армией, заявил, что Израиль отвечает мощным огнем, если подвергается обстрелам.





Фото: © AP Photo/Ariel Schalit







