СМИ: Израиль атаковал позиции ХАМАС в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа
24 июля 2017, 11:04
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Израильский танк обстрелял позиции палестинского движения ХАМАС в южной части сектора Газа в ответ на ракетный обстрел, сообщат ТАСС.
Выпущенная в воскресенье утром из сектора Газа в сторону Израиля ракета упала и взорвалась вне населенной местности на юге Израиля.
Никто не пострадал в результате инцидента.
В феврале этого года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя обмены ударами между палестинскими радикалами и израильской армией, заявил, что Израиль отвечает мощным огнем, если подвергается обстрелам.
Фото: © AP Photo/Ariel Schalit
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