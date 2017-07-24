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В ЗКО дом сотрудника департамента госдоходов, пойманного со взяткой, обокрали

24 июля 2017, 11:06

Было похищено 20 миллионов тенге.

Происшествие случилось в начале апреля текущего года, — сообщает корреспондент «УН», со ссылкой на руководство ДВД ЗКО.

- Следственным отделом Абайского отдела полиции УВД города Уральска, на основании заявления Нурболата Урналиева возбуждение уголовное дело по статье 188 части 4 пункта 3 УК РК «Кража, совершенная в особо крупном размер», по факту кражи денежных средств в сумме 20 миллионов тенге, — сообщает Багдар Абуов – заместитель начальника ДВД ЗКО.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления. Относятся ли украденная сумма к взятке, которая вменяется Урналиеву, руководство ДВД ЗКО не сообщает, ссылаясь на тайну следствия.

Напомним, что с взяткой 101 миллион тенге задержан руководитель отдела по противодействию финансирования незаконных организаций Управления расследования правонарушений в финансовой сфере службы экономических расследований департамента государственных доходов по ЗКО Нурболат Урналиев. Ведется следствие по признакам получения взятки в крупном размере.

Акмарал Шаяхметова
Фото из соцсетей

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