В Костанае лимузин без водителя насмерть задавил охранника стоянки
24 июля 2017, 11:20
Назначены медицинская и автотехническая экспертизы.
Происшествие случилось 17 июля на улице Карбышева, передает alau.kz.
По словам очевидцев происшествия, на одной из автостоянок лимузин покатился и насмерть задавил пенсионера.
В ДВД Костанайской области этот факт подтвердили.
«По факту наезда на 74-летнего жителя города Костаная, произошедшего 17 июля на территории автомобильной стоянки по улице Карбышева проводится досудебное расследование по статье 345 ч.3 УК РК. Назначены медицинская и автотехническая экспертизы», — сообщили в ведомстве.
Известно, что погибший пенсионер работал охранником на автостоянке.
Иллюстративное фото с сайта img4.nevesta.info
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