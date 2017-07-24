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В Костанае лимузин без водителя насмерть задавил охранника стоянки

24 июля 2017, 11:20

Назначены медицинская и автотехническая экспертизы.

Происшествие случилось 17 июля на улице Карбышева, передает alau.kz.

По словам очевидцев происшествия, на одной из автостоянок лимузин покатился и насмерть задавил пенсионера.

В ДВД Костанайской области этот факт подтвердили.

«По факту наезда на 74-летнего жителя города Костаная, произошедшего 17 июля на территории автомобильной стоянки по улице Карбышева проводится досудебное расследование по статье 345 ч.3 УК РК. Назначены медицинская и автотехническая экспертизы», — сообщили в ведомстве.

Известно, что погибший пенсионер работал охранником на автостоянке.

Иллюстративное фото с сайта img4.nevesta.info

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