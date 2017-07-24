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На трассе Талдыкорган-Текели 77-летний водитель сбил двух пешеходов, один из них погиб

24 июля 2017, 11:37

Сам водитель скрылся с места наезда.

Как рассказали в пресс-службе ДВД Алматинской области, в ночь с 22 на 23 июля на трассе Талдыкорган-Текели неизвестная машина сбила шедших по обочине мужчину и женщину. Один из пешеходов скончался на месте происшествия, сообщает Zakon.kz.

Вторую пострадавшую с различными травмами госпитализировали в ближайшую больницу.

«На месте ДТП был обнаружен поворотник и частицы красной краски, по которым определили марку и цвет скрывшейся автомашины, оказавшейся Mitsubishi Lancer. В итоге был установлен 77-летний водитель иномарки, житель с. Бескайнар Коксуского района. При осмотре авто полицейские обнаружили у нее характерные повреждения, полученные в ДТП», - сообщили в пресс-службе ДВД.

По факту смертельного наезда начато уголовное расследование, предусмотренное ст.345 УК РК, на время которого пожилой подозреваемый отпущен под «подписку о невыезде».

Как выяснилось, пострадавшая в ДТП женщина продолжает сейчас находиться под наблюдением врачей больницы Текели.

«В текущем году полицейским региона удалось раскрыть 23 факта ДТП с пострадавшими и погибшими, при которых водители автомашин скрылись с мест происшествий», - отметили в полиции.

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