На трассе Талдыкорган-Текели 77-летний водитель сбил двух пешеходов, один из них погиб

Как рассказали в пресс-службе ДВД Алматинской области, в ночь с 22 на 23 июля на трассе Талдыкорган-Текели неизвестная машина сбила шедших по обочине мужчину и женщину. Один из пешеходов скончался на месте происшествия, сообщает сообщает Zakon.kz





Вторую пострадавшую с различными травмами госпитализировали в ближайшую больницу.





«На месте ДТП был обнаружен поворотник и частицы красной краски, по которым определили марку и цвет скрывшейся автомашины, оказавшейся Mitsubishi Lancer. В итоге был установлен 77-летний водитель иномарки, житель с. Бескайнар Коксуского района. При осмотре авто полицейские обнаружили у нее характерные повреждения, полученные в ДТП», - сообщили в пресс-службе ДВД.





По факту смертельного наезда начато уголовное расследование, предусмотренное ст.345 УК РК, на время которого пожилой подозреваемый отпущен под «подписку о невыезде».





Как выяснилось, пострадавшая в ДТП женщина продолжает сейчас находиться под наблюдением врачей больницы Текели.





«В текущем году полицейским региона удалось раскрыть 23 факта ДТП с пострадавшими и погибшими, при которых водители автомашин скрылись с мест происшествий», - отметили в полиции.