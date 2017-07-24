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Атамбаев: Кыргызстану угрожали ракетными ударами из-за авиабазы ВВС США

24 июля 2017, 12:13

По словам президента республики, так продолжалось до 2014 года, до тех пор, пока база не была выведена из страны.

Размещение в Кыргызстане авиабазы ВВС США создавало серьезную угрозу безопасности республики. Об этом сообщил президент республики Алмазбек Атамбаев, передает ТАСС.

"Не буду скрывать, что некоторые страны предупреждали нас, что они готовы в случае необходимости нанести ракетный удар по расположенной на нашей территории авиабазе США", - сказал он.

По его словам, так продолжалось до 2014 года, до тех пор, пока база не была выведена из республики.

"Наши люди подвергались до этого момента серьезной опасности", - пояснил Атамбаев.

В том числе и по этой причине, продолжил он, Кыргызстан и приняла решение закрыть американскую авиабазу, которая существовала в бишкекском аэропорту с 2001 года и была предназначена для поддержки военной операции НАТО в Афганистане.

Как уточнил Атамбаев, с Россией также был заключен договор о размещении ее авиабазы на территории Кыргызстане. Однако в новом соглашении с РФ срок пребывания ее военных сил в республике "сокращен с 74 до 15 лет".

Фото: Sputnik Кыргызстан

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