Майкл Фелпс проиграл белой акуле в заплыве на 100 метров

Единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион, пловец Майкл Фелпс не смог «уплыть» от белой акулы

Спортсмен соревновался с хищником в рамках телешоу для телеканала Discovery.





Впрочем, Фелпсу ничего не угрожало — его «соперник» был лишь компьютерной симуляцией.





В итоге 32-летний пловец в моноласте преодолел стометровку за 38.1 секунды, акуле потребовалось ровно на две секунды меньше.





Фелпс принимал участие в Олимпиадах 2000, 2004, 2008, 2012 и 2016 годов. На Олимпиаде в Бразилии спортсмен объявил об окончании карьеры.