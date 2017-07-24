Майкл Фелпс проиграл белой акуле в заплыве на 100 метров

24 июля 2017, 12:16

Спортсмен соревновался с хищником в рамках телешоу для телеканала Discovery.

Единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион, пловец Майкл Фелпс не смог «уплыть» от белой акулы, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Спортсмен соревновался с хищником в рамках телешоу для телеканала Discovery.

Впрочем, Фелпсу ничего не угрожало — его «соперник» был лишь компьютерной симуляцией.

В итоге 32-летний пловец в моноласте преодолел стометровку за 38.1 секунды, акуле потребовалось ровно на две секунды меньше.

Фелпс принимал участие в Олимпиадах 2000, 2004, 2008, 2012 и 2016 годов. На Олимпиаде в Бразилии спортсмен объявил об окончании карьеры.

Фото: Marcos Brindicci / REUTERS

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