В возрасте 20 лет умер знаменитый кот-мэр с Аляски
24 июля 2017, 12:25
Владельцы умершего кота уже выразили готовность отдать должность котенку, жившему под одной крышей со Стаббсом.
Кот Стаббс, занимавший должность мэра города Талкитна на Аляске, умер в возрасте 20 лет, сообщат Lenta.ru со ссылкой на New York Daily News.
В 1998 году Стаббс стал градоначальником городка с населением в 900 человек. Примечательно, что в Талкитне нет мэра-человека. Владельцы умершего кота уже выразили готовность отдать должность котенку, жившему под одной крышей со Стаббсом.
В 2013 году Стаббс попал в больницу после покушения — главу городской администрации покусал пес. Кот получил серьезные травмы, в том числе переломы костей грудины, разрыв легкого и рваные раны на боку и на бедрах.
Животное было избрано главой города в результате выборов, набрав абсолютное большинство голосов. Избрать своим мэром кота жители Талкитны смогли благодаря отсутствию официальной администрации в городе: он считается межобщинной территорией, которая не подчиняется напрямую ни одному муниципалитету.
Фото: Mark Thiessen / AP
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