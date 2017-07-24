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В ЮКО за взятку пойманы председатель и аудитор ревизионной комиссии области

24 июля 2017, 12:46

Проводится досудебное расследование.

23 июля при получении взятки в сумме 7 млн. тенге за составление положительного акта проверки изобличены председатель ревизионной комиссии Южно-Казахстанской области Шалабай С. и главный аудитор ревизионной комиссии области Кудияров Б., сообщает Zakon.kz со ссылкой на Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции ЮКО.

Шалабай С. задержан и водворен в ИВС УВД г. Шымкента.

С учетом полного признания вины и содействия в раскрытии преступления Кудияров Б. не задерживался.

Проводится досудебное расследование.


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